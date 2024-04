Basket DR2. La Bibbianese fa suo l’anticipo. Che sfida tra Sampolese e Saturno

È la sfida tra Sampolese (34) e Saturno Guastalla (30) il match clou della decima giornata di ritorno di Divisione Regionale 2. I padroni di casa, secondi a -2 dalla vetta, ricevono la squadra di Ferrari, che ha 11 vittorie consecutive alle spalle e nessuna intenzione di fermarsi. Alle 21,15, alla palestra Scaruffi, la capolista Berrutiplastics Torre (36) va a caccia dei due punti contro la Pallacanestro Correggio (18), mentre le Gazze Canossa (34) provano a ripartire nella sfida interna con il Gelso (14), terzultimo in classifica. L’LG Competition Castelnovo Monti (22) vuole chiudere una serie negativa che dura da 3 giornate ospitando il sempre pericoloso Basket Campagnola (26); chiude il quadro la trasferta della Heron Bagnolo (22), che ha il pronostico a favore in quel di Gualtieri, nel match contro le Aquile (8), penultime della classe.

L’anticipo. La Bibbianese (18) fa suo l’anticipo con la Go Basket (14), che inciampa in val d’Enza col punteggio di 72-68. Ospiti sempre in vantaggio, con 10 lunghezze a fine primo quarto, con Pastorelli sugli scudi, poi Romualdi trascina i compagni al break finale che rovescia l’inerzia del match.