Basket DR2. La Sampolese debutta tra le mura amiche. Saturno sfida l’Icare

Inizia stasera la 2ª giornata di Divisione Regionale 2, che alle 21,15 presenta Saturno Guastalla (2)-Icare Cavriago (0): gli ospiti hanno perso all’esordio in casa con le Gazze Canossa e affrontano un’avversaria che ha convinto dominando il match disputato venerdì scorso a Bibbiano. Alle 21,30 spazio alla Sampolese (2), che debutta in casa dopo i 104 punti segnati a Castelnovo: per Margini e compagni l’avversario è la Bibbianese (0).

Domani alle 21,15, invece, si gioca Go Basket (0)-LG Competition Castelnovo Monti (0), mentre alle 21,30 il clou è Gazze Canossa (2)-Campagnola (2, nella foto Marco Rustichelli); alla stessa ora si sfidano Sant’Ilario (2) e Nubilaria (0), mentre è stata posticipata a lunedì alle 21,15 Luzzara (0)-Heron (2).

Nel girone C si giocano due match: alle 21,15 spicca il derby tra Pallacanestro Scandiano (0) e Gelso (0); anche Castellarano (0) va in cerca del primo successo, ospitando alle 21,30 la Fortitudo Crevalcore (0). Domani alle 21, infine, la Berrutiplastics Torre (2) va in cerca del bis sul parquet di Castelfranco contro la Scuola Basket Samoggia (0).