Basket dr2. La Torre a tutto gas. Un canestro è rotto:. S.Ilario non gioca

Allungo forse decisivo della Berrutiplastics Torre (32), che sbanca 70-68 il campo delle Gazze Canossa (28) nel big match della 5ª di ritorno e si porta a +4 sulle inseguitrici, trascinata dai 17 punti di Filippo Mazzi; inutili, tra i locali i 15 di Maioli, mentre è Giaroli a fallire a fil di sirena la tripla del sorpasso. A Bagnolo passa a sorpresa il Gelso (10), che conquista la 5ª vittoria della stagione col 62-59 alla Heron (18) con Benevelli (23) e Tasselli (16) sugli scudi; colpo esterno anche per Castelnovo Monti (20), che aggancia il 6° posto passando in rimonta sul campo della Go Basket (14), che non sfrutta 10 punti di vantaggio nel 4° periodo: decide Mallon (16). Bella vittoria per Correggio (16), che passa a Campagnola (20) con 20 punti di De Lucia; nel girone A non si è disputata Oglio Po (2)-S.Ilario (12) per la rottura di un canestro; nel C, Castellarano (14) ko in casa 72-65 con Borgo Panigale (24).