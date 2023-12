Basket dr2. La Torre centra la quinta vittoria consecutiva

La Berrutiplastics Torre (18) centra la 5ª vittoria di fila e aggancia temporaneamente la vetta del girone B, superando 68-53 nell’anticipo della 11ª giornata la resistenza dell’Aquila Luzzara (16). Alla palestra Scaruffi si affrontavano due delle seconde forze del torneo e ad avere la meglio sono stati i padroni di casa, trascinati dal solito Filippo Mazzi (23 punti), con la collaborazione di Magliani (18), mentre dall’altra parte non bastano i 15 punti di Carpi: la vittoria vale, come detto, l’aggancio alla Sampolese, capolista del raggruppamento.

Nel girone A non c’è gloria per Sant’Ilario (6) sul campo dei Fulgorati Fidenza (14): i parmensi si impongono 100-75 e infliggono ai bianco-blu di coach Donelli la terza sconfitta nelle ultime 3 partite, risultato che vale la terzultima piazza, sebbene in numerosa compagnia.