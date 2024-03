Basket dr2. La Torre continua a marciare senza ostacoli. Ma le Gazze non mollano e restano a due punti

Prosegue la marcia della Berrutiplastics Torre (34), che ga superato 77-68 la Bibbianese (12), trascinata dai 13 punti e 17 rimbalzi di Davoli e si mantiene al primo posto. Le Gazze Canossa (32) restano nei paraggi grazie al 76-66 esterno sul campo dell’LG Castelnovo Monti (22); torna il sorriso in casa Sampolese (30) grazie all’80-57 casalingo sulla Go Basket (14), mente la Saturno Guastalla (26) travolge 86-67 le Aquile Gualtieri (8), festeggiando la nona vittoria di fila. Successo per l’Aquila Luzzara (28) che si impone 66-53 sull’Heron Bagnolo (20); travolgente Campagnola (22), che travolge 86-48 l’Arbor (0), mentre a Correggio (16) passa 68-64 il Gelso (14). Nel girone parmense Sant’Ilario (12) cede 65-48 a Piacenza (34), mentre Castellarano (14) perde 65-48 dai Massacramento Kings (14).