Basket DR2. La Torre va a tutto gas, Sampolese da urlo

Prosegue la corsa al vertice

della Berrutiplastics Torre (26) in DR2.

La formazione cittadina batte 68-55 in casa l’LG Competition Castelnovo Monti (12), con 13 punti di Guidetti e 12 di Davoli, rimanendo a +2 sulle più immediate inseguitrici; nelle fila appenniniche non bastano i 21 di Mallon.

Al posto d’onore rimangono due squadre: le Gazze Canossa (24) passano 79-67 a Correggio (12) con 18 di Maioli e 17 di Benvenuti, mentre dall’altra parte sono 20 quelli di Serli.

Nello scontro diretto di Luzzara (22), invece, a sorridere è la Sampolese (24), che sbanca il parquet avversario per 61-56 con 13 di Fontanesi e 12 di Violi, mentre dall’altra parte sono 15 quelli di Bertolini.

Al quinto posto sale la Saturno Guastalla (18), che si impone 62-61 sul parquet della Heron Bagnolo (16) trascinata dai 21 punti di Baracchi; Campagnola (14) regola invece 74-55 la Bibbianese (10), trascinata dai 20 punti di Campedelli e dai 16 di Marco Rustichelli.

Nel girone A, invece, Sant’Ilario (10) sfrutta i 33 punti di Parente per travolgere 85-52 la Valtarese (10); stop in terra bolognese per Castellarano (12), che nel girone C cade 74-56 sul campo dell’Antal Pallavicini (24).

d.r.