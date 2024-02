Basket dr2. La Torre vola, ma dietro Gazze e Sampolese non mollano

Non si ferma la marcia della Berrutiplastics Torre (28) al vertice del girone B di Divisione Regionale 2. La formazione cittadina sbanca 59-52 il campo della Go Basket (14) con 14 punti di Guidetti e mantiene due lunghezze di vantaggio sulle più immediate inseguitrici, che vincono e convincono: la Sampolese (26) travolge 81-44 il fanalino Arbor (0), mentre le Gazze Canossa (26) dell’ala Simone Giaroli (foto) si impongono 81-63 sull’Aquila Luzzara (22), quarta della classe. Sesto hurrà di fila per una Saturno Guastalla (20) in gran forma, che schianta 73-43 la resistenza di una Pallacanestro Correggio (12) mai in partita; colpo esterno, invece, per l’Heron Bagnolo (18), che deve sudare per avere la meglio sui padroni di casa della Bibbianese (10). Successo casalingo per Campagnola (18), che regola 71-54 il Gelso (8), mentre sorride anche l’LG Competition Castelnovo Monti (14), vittoriosa73-65 in casa con le Aquile Gualtieri (6). Nel girone C prosegue la risalita il Castellarano (14), che batte 60-54 gli Hornets Bologna (14) e li aggancia al decimo posto; nel girone A, infine, stop in terra piacentina per Sant’Ilario (10), battuta 73-69 dalla Castellana (6), penultima in classifica.

DR1. Nel posticipo, cade in casa l’iCare Cavriago (6): gli uomini di Bellezza, ultimi in classifica, cedono 77-70 al PalaAeB di fronte alla Polisportiva Masi Casalecchio (20). Non bastano i 21 punti di Minardi e i 14 di Bianchini.