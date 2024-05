Basket dr2. Luzzara travolge Fiorenzuola e si guadagna la ’bella’

Luzzara travolge 80-61 Fiorenzuola in gara-2 dei quarti di Divisione Regionale 2 e si guadagna la "bella", in programma domenica in campo avverso, trascinata dai 25 punti di Carpi e dai 22 di Bertolini. Niente da fare, invece, per la Saturno Guastalla, che cade 66-61 in casa con Piacenza e viene eliminata, complice la sconfitta dell’andata. Stasera alle 21 la Sampolese fa visita al Parma Basket Project per chiudere i conti dopo la vittoriosa gara-1, mentre allo Scaruffi inizia la serie tra Berrutiplastics Torre e Fulgorati Fidenza. Nei playout buona la prima per il Gelso, che supera 76-72 in casa il Ducale Magik Parma.