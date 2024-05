Basket dr2. Sampolese: sfuma il sogno promozione

SAMPOLESE

58

FIORENZUOLA

64

SAMPOLESE: Gervex 2, Micucci 7, Simonazzi 13, Davoli 9, Fontanesi 9, Bigliardi, Violi ne, Tondo 5, Margini 8, Campani 5, Alfano, Hasa. All. Beltrami.

FIORENZUOLA 1972: Nonni ne, Bricchi N., Lamoure 5, Pari 8, Cabrini 11, Binelli 5, Mazzoli ne, Antozzi 9, Superina 7, Sichel 13, Para, Carini 6. All. Bricchi G. Arbitri: Ranieri e Diemmi di Parma. Parziali: 18-14; 39-26; 49-44.

Termina in semifinale il sogno promozione della Sampolese. La squadra di Beltrami cade nella ’bella’ con Fiorenzuola, che raggiunge così Piacenza nella gara che assegnerà il titolo di DR2: Giovanni Tondo (foto) e compagni comandano per oltre 30’ in una sfida dove le difese hanno spesso la meglio sugli attacchi, per poi esser superata nel finale dall’allungo ospite guidato da Sichel e Cabrini.