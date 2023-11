Basket Dr2 Sorride il Futura. Compagnia e Project ko

Sorride il Faenza Futura Basket grazie al successo per 62-50 (17-6; 31-24; 44-36) sui Lions Coriano. Perdono la Compagnia dell’Albero Ravenna, caduta 61-74 (13-18; 32-37; 47-53) in casa della Stella Rimini, il Faenza Basket Project, sconfitto 48-54 (9-16; 19-28; 26-45) con il Sunrise Rimini. Prossimo turno, derby Faenza Project e Compagnia dell’Albero Ravenna (domenica alle 19, PalaBubani). Riposa Faenza Futura. Faenza Project: Mondini 18, Santo 11, Anghileanu 5, Melandri 4, Capucci 4, Bottau 3, Pezzi 2, Marziali 1, Carbini, Motta, Albonetti, Draben. All.: Saragoni. Faenza Futura: Boero 25, Samori M 8, Pirini 3, Boattini 2, Silimbani 10, Tanesini NE, Morsiani, Samori L 3, Fabbri, Lullo, Tempesti 11, Liverani. All.: Bertozzi. Faenza Basket Project: Pezzi, Capucci 4, Motta, Bottau, Gentili 2, Mondini 6, Anghileanu 10, Albonetti, Foschini, Melandri 8, Santo 9, Draben 2. All.: Saragoni. Compagnia dell’Albero: Bergamaschi G., Schiavone 12, Bomben 8, Casadio 2, Polyeshchuk 12, Mazzotti 7, Petullà 6, Rizzo 2, Agostinone 7, Cirilli 1, Campajola 3. All. Bergamaschi T. Classifica: Bellaria Basket e Tigers Forlì 10; Aics Forlì* e Faenza Futura Basket 8; Tiberius Rimini* 6; Lions Academy Coriano*, Sunrise Rimini Compagnia dell’Albero Ravenna e Sporting Cattolica 4; Stella Rimini 2; Eagles Morciano*, Faenza Basket Project* e Libertas Green Forlì 0. * già riposato