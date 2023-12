Basket DR2. Stop a sorpresa per le Gazze Canossa La Sampolese (20) vince 95-66 contro la Bibbianese (8) e si conferma al vertice della classifica di DR2. La Go Basket (12) batte 63-60 la Campagnola (10) e conquista la sesta vittoria in 7 gare interne. Le Gazze Canossa (16) perdono 78-76 al supplementare contro la Saturno Guastalla (10).