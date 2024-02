Basket Due giorni intensi di gare ad Avenza. Coppa di Viareggio: l’under 17 dell’Audax di scena al palazzetto

Saranno due giornate intense di basket giovanile quelle che si terranno al palazzetto di Avenza domenica e lunedì. Protagoniste le squadre under 17 di Audax Carrara, Reba Torino, Angri, Virtus Roma e Alba Cormons Udine. Si tratta dei gironi eliminatori della Coppa di Viareggio, organizzata in occasione del carnevale, dalla società romana ’Tutto tornei’, per le categorie scoiattoli, libellule, aquilotti, gazzelle, esordienti, under 13, under 14, under 14 femminile, under 15 e, appunto, under 17, tra i palazzetti dello sport di Carrara, Viareggio, Camaiore, Lucca e Fucecchio. Nella struttura di Avenza si giocherà il girone eliminatorio A dell’under 17. Domenica: ore 16.15 Audax Carrara-Angri, ore 18.15 Audax Carrara-Reba Torino. Lunedì: ore 9 Angri-Reba Torino, ore 11 Virtus Roma-Alba Udine (gara valida per il girone B). Lunedì pomeriggio si giocheranno le due semifinali (ore 16 e 18). "Tre giorni all’insegna del divertimento e dello sport", recita lo slogan della kermesse. Ma la di là del prestigio per l’Audax del ds Massimo Alibani (nella foto) di essere invitata a una manifestazione dove ci sono squadre di molte regioni (Piemonte, Lazio, Umbria, Campania, Liguria, Calabria, Toscana, Emilia e Friuli), resta l’incognita del palazzetto: con tutti i problemi che si trascina da decenni, potrà essere all’altezza?

ma.mu.