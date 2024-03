"Basket e inclusione: la Gema Montecatini visita il Centro Anch’io per una mattinata speciale"

Una mattinata diversa e all’insegna dell’inclusione quella trascorsa mercoledì scorso dalla Gema Montecatini. Il gruppo rossoblù ha fatto visita ai ragazzi disabili ospiti del centro socio riabilitativo "Centro Anch’io". Prima la colazione, poi qualche tiro a canestro nel campetto di cui è dotata la struttura di via Boccaccio. L’incontro fra le due realtà cittadine è stato fortemente voluto dall’assessore alle Politiche Sociali del comune di Montecatini, Federica Rastelli, grande tifosa della formazione allenata da coach Marco Del Re. "Sono stati bellissimi momenti per i nostri giocatori e per lo staff tecnico. E siamo sicuri che lo stesso discorso vale per i ragazzi che sono seguiti dal centro. Abbiamo condiviso la passione per la pallacanestro: uno sport che deve essere portatore di valori sani come quello dell’inclusività", il commento della società termale. Per chi non conoscesse il "Centro Anch’io", si tratta di una struttura diurna territoriale dove si svolgono attività finalizzate all’integrazione delle persone disabili nel tessuto sociale. Per ogni soggetto inserito viene formulato un progetto educativo e riabilitativo che, partendo dalla conoscenza delle abilità, individui le autonomie da mantenere, consolidare o acquisire attraverso adeguate modalità di intervento, di verifica e tempi di attuazione. All’interno del Centro sono impiegati educatori-animatori, assistenti, esperti.