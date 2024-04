Basket È successo nell’incontro CmC-Valdisieve. Pubblico indisciplinato non si alza in piedi nel minuto di silenzio

Era già accaduto poche settimane fa con l’Audax e adesso è successo nuovamente: a inizio partita c’è un minuto di silenzio, ma non tutti ritengono opportuno alzarsi in piedi. Il luogo è sempre lo stesso, il palazzetto dello sport di Avenza (da oltre due anni formalmente inibito al pubblico), la disciplina è sempre la stessa, il basket (ma questa volta le squadre in campo sono Cmc e Valdisieve). La palla a due è preceduta da un minuto di silenzio per ricordare Riccardo Fadda, un giovane giocatore e istruttore di basket del Cacinaia, 23 anni, deceduto improvvisamente nel sonno.

E per il minuto di silenzio qualcuno ha ritenuto opportuno non alzarsi in piedi, un gesto che non ha spiegazione logica. Pochi erano a conoscenza dei motivi, ma il minuto di silenzio va sempre osservato, anche se non se ne conoscono i motivi o la persona per cui lo si osserva. E’ un atto di rispetto e di delicatezza. Quella delicatezza che manca anche a quelli che continuano a non rispettare il passo carrabile davanti al cancello che immette nella corte del palazzetto che dovrebbe restare libero per motivi di sicurezza.

