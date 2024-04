Basket Eccellenza. Dragons U17 scatenati. Bel finale di stagione

Dragons Under 17 scatenati. Serviva vincere con 6 punti di differenza per riacciuffare i capitolini di Fonte Roma al comando della classifica della fase interzonale del campionato Under 17 Eccellenza. Al Fontevivo di San Miniato, dove la squadra dei Dragons gioca le gare casalinghe al seguito del progetto di collaborazione con l’Etrusca, successo per 90-82 della squadra di Marco Pinelli e Gabriele Martelloni, con ribaltamento della sconfitta incassata all’andata. Una gara bellissima, intensa. Inizio positivo dei laziali, avanti al 10’ (18-23). Il secondo quarto vede i rossoblù ribaltare il punteggio e arrivare sul 43-40 all’intervallo lungo. Al 30’ Dragons sul 68-60. Ultimo quarto con i romani a cercare di ridurre a 5 lo svantaggio per mantenere la differenza canestri, ma alla fine il risultato finale dice 90-82 per i lanieri, che sono primi in classifica ad un turno dalla fine. Posizione che consentirebbe di evitare lo spareggio con una squadra sarda per accedere alle finali nazionali, che invece sarebbero conquistate automaticamente. Basterà vincere sabato prossimo a Lanciano contro l’Unibasket fanalino di coda per esser certi di aver raggiunto il prestigioso obiettivo. Un’altra perla insomma per questo gruppo che dopo aver vinto il campionato regionale si appresta ad entrare fra le prime 16 nazionali, potendo confermare anche per il prossimo anno la partecipazione al campionato d’eccellenza. "Bravi i ragazzi a restare lucidi e uniti nelle difficoltà. Decisivi intensità, coralità e solidità mentale nel momento decisivo, quando Roma era a – 2 a 4 possessi dal termine. In quel momento l’applicazione del piano gara difensivo e il controllo dei rimbalzi hanno fatto la differenza – spiegano i due coach, Pinelli e Martelloni –. Ora siamo ad una partita da un risultato storico per le nostre società. Dovremmo preparare al meglio la trasferta di Lanciano". Questo il tabellino dei Dragons: Ermelani 6, Biondi ne, Campigli ne, Gismondi 3, Chiti 10, Castaldi 16, Santini 4, Scardigli 24, Pinelli G. 9, Eihmanis 15, Gemignani 3, Mugno ne.

L.M.