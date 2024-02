Basket Emozioni e spettacolo nel derby della Divisione regionale 1. Audax che carattere!. Capitombolo Legends

Audax

74

Legends

68

AUDAX CARRARA: Mezzani 8, Ramirez 20, Bertuccelli 17, Lulli 18, Morillo 7, Volpi 4, Castigliego, Peselli (Caruso e Fusco n.e.). All. Cristelli.

LEGENDS CARRARA: Viaggi, Bordigoni, Michele Diamanti 15, Benfatto 3, Donati 27, Leonardi 4, Tongiani 2, Olivi 2, Lorenzo Diamanti, Viola 15. All. Fiorani.

Arbitri: Tabarin di Pistoia e Cabizza di Pisa.

Parziali: 23-23, 35-43, 50-58.

Tiri liberi: Audax Carrara 13/16; Legends Carrara 9/14.

CARRARA – Torna a sorridere l’Audax che dopo cinque sconfitte consecutive, risorge nella stracittadina del turno infrasettimanale, valido per la sesta giornata di ritorno della Divisione regionale 1. Partita non eccezionale, ma agonisticamente valida, veloce e molto sentita dalle squadre in campo. I Legends sono stati più continui e hanno mostrato maggiore gioco di squadra, l’Audax ha avuto il merito di non mollare mai, rispetto al solito individualismo, a sprazzi ha fatto vedere qualche cosa di più e nel finale ha avuto maggiore lucidità, chiudendo a +6 e ribaltando il -2 dell’andata, grazie anche alla mano felice dei suoi tiratori. Primo quarto equilibrato (10-10 a -5.00) e 23-23 all’intervallo, con i Legends che difendono con i denti, comandano sui rimbalzi dove spadroneggia Donati, mentre Volpi si mette quasi fuori partita da solo, con 3 falli dopo 5 minuti e l’Audax colpisce dall’arco dei 6.75.

Il primo allungo della partita arriva a metà del secondo tempino (26-38) grazie ad un break di 3-15 degli ospiti a -3.50, mentre per Volpi arriva il quarto fallo e per Ramirez il terzo. Tutto sembra congiurare contro i gialloazzurri che però non alzano bandiera bianca: nel terzo tempino è 40-45 che poi diventa 42-54 a -2.30 con i Legnds che sembrano poter controllare la partita. E invece l’Audax non molla, con alcune triple sorpassa a -3.50 dalla sirena (64-63), allunga fino a +6 (71-65), gestisce il vantaggio e dopo tante settimane di silenzio, al palazzetto torna a suonare la musica a fine partita.

Audax di nuovo in campo questa sera a Lucca (ore 21,15) mentre i Legends oggi pomeriggio alla Dogali (ore 18) ospiteranno il Grosseto.

Maurizio Munda