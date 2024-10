Basket, esordio impegnativo in serie C per il CUS Pisa Cosmocare a S.Vincenzo

Pisa, 4 ottobre 2024 – Dopo la presentazione ufficiale, mercoledì scorso nella sala delle Baleari di palazzo Gambacorti, per il Cosmocare Cus Pisa è giunto il momento dell’esordio nel campionato di serie C, sabato a San Vincenzo, sul campo di una delle compagini più attrezzate, candidata ai play-off.

IL GIRONE – I ragazzi del responsabile di sezione Enrico Russo sono stati inseriti, all’interno della Conference Nord Ovest, in un raggruppamento a 14 squadre tutte toscane, comprendente, oltre al CUS Pisa, Juve Pontedera, CUS Firenze, San Vincenzo, Fides Montevarchi, San Sepolcro Arezzo, Valdisieve Pelago, Folgore Fucecchio, Agliana 2000, Prato Dragons, Union Prato, Bottegone, Pino Firenze e Sancat Firenze. La formula prevede un girone di andata e ritorno, al termine del quale le prime otto classificate accederanno ai play-off per la promozione in serie B, la nona sarà salva, l’ultima retrocederà in divisione regionale 1 e le classificate dal decimo al tredicesimo posto daranno vita a play-out per un’ulteriore retrocessione.

SAN VINCENZO – La squadra di coach Francesco Baroni si presenta al via con un roster giovane ma molto competitivo, basato sul gruppo che, nella scorsa stagione, era arrivato terzo ai play-off, dietro le due promosse senesi, con alcuni buoni ingressi. Con Cristian Giovani, che gli appassionati ricordano a Pisa in C silver, come capitano, i maremmani possono contare su play e guardie come Giacomo Guerrieri (ex Cecina in B e C gold), Pietro Bongini e Marco Bertini, su esterni come Lorenzo Guerrieri, Camillo Bianchi, esperto tiratore con un passato a Piombino in B, autore nella scorsa stagione di 19 punti di media, Giovanni Mezzacapo e Franco Zanassi. Il quintetto di Baroni ha iniziato la stagione alla grande, conquistando il Trofeo Città di Livorno, in cui ha superato in finale 64-56 proprio il CUS Pisa, mettendo in mostra Bianchi e Bertini, ed ha staccato il pass per le Final Four di Coppa Toscana, superando allo scadere Fides Montevarchi (76-75) con una tripla di Zanassi.

COSMOCARE CUS PISA – La compagine del neo allenatore Scocchera, e del neo ds Fiorindi, che ha smesso i panni del regista, ha integrato nel roster le guardie/play Francesco Burgalassi, fino alla scorsa stagione impegnato in serie B a Lucca, Luca Cecconi (ex Divisione regionale 1 a Lucca) e Ismael Ciano, ex serie C in Fides Livorno, ed il ventenne lungo Alessandro Apolloni, di scuola Don Bosco Livorno, lo scorso anno a Liburnia, in Divisione Regionale 1. Il team universitario ha fatto vedere in precampionato di avere un grande potenziale offensivo dalla media e lunga distanza, con una batteria di guardie di livello, di dover lavorare ancora sulla fase difensiva e di poter crescere sotto i tabelloni, settore in cui il roster è meno profondo.