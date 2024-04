Basket, l’Estra Pistoia sbanca Bologna con una rimonta incredibile

Pistoia, 1 aprile 2024 – L’Estra Pistoia piazza una clamorosa vittoria a Bologna contro la Virtus Segafredo. Rimonta incredibile della squadra di Brienza nel posticipo della 25esima giornata della serie A di basket. Dopo aver vinto a Milano contro l’Olimpia, Pistoia si concede il lusso di un altro colpaccio sul campo di una società che ha fatto la storia del basket italiano. La squadra di coach Banchi si è arresa all'Estra Pistoia con il punteggio di 93-100 (26-14, 55-41, 83-68 i parziali), cedendo alla grandissima rimonta degli ospiti di coach Brienza nell'ultimo quarto (10-32). A trascinare i toscani i 24 punti di Ryan Hawkins, i 23 di Payton Terrel Willis, i 18 di Charlie Edward Moore e i 17 di Derek Ogbeide. Per la Virtus 16 punti a testa per Gabriel Lundberg e Ante Zizic.

Dopo un primo tempo di forte sofferenza con Bologna che spadroneggia in tutte le zone del campo ed è padrona del match, Pistoia cerca di fare il possibile per non uscire dalla partita. Brienza aggiusta la difesa che alza l'intensità e in attacco le bocche da fuoco iniziano a martellare la retina. Pistoia rimane in scia e già nel terzo periodo si vede una squadra diversa. I biancorossi ci credono e non mollano ma il capolavoro arriva nell'ultimo periodo quando la difesa di Pistoia tira giù il bandone, Bologna va in tilt e sbatte contro il muro biancorosso. Willis e Hawkins sono dei cecchini implacabili piegando la resistenza delle “V nere” a suon di triple. Pistoia prima ricuce lo strappo poi una volta in vantaggio non molla più la presa fino alla fine.

Maurizio Innocenti