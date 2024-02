Basket. Etrusca, arriva Cecina

Festa grande in casa dell’Etrusca Basket San Miniato reduce dalla conquista del titolo regionale Under 17 Eccellenza. Nell’ultima gara decisiva per l’assegnazione del primo posto toscano disputata mercoledì scorso, in casa del fortissimo e favorito Don Bosco di Livorno, i ragazzi guidati da Martelloni, Pinelli e Maso giocano e vincono la partita della stagione imponendosi col risultato di 94-81. Un successo nato dal progetto Etrusca/Prato che vede la proficua collaborazione sportiva fra le due realtà toscane nell’ottica di valorizzare il settore giovanile. I ragazzi, con la casacca dei dragons, consacrano una stagionale pressoché perfetta e ora si apprestano a giocare la fase successiva per accedere alle Nazionali. Nessun riposo per mister Martelloni che dopo domani dovrà guidare la prima squadra Etrusca La Patrie impegnata nel difficile match casalingo contro il forte Cecina, terza forza del campionato con 28 punti, appena 2 in più dei biancorossi che cercheranno di rimediare la sconfitta dell’andata. Fischio d’inizio alle 18 al Pala Crédit Agricole.