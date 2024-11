Basket. Etrusca San Miniato vince sul gong: "Una gran bella partita. Avanti così»

Etrusca San Miniato

76

Costone Siena

74

ETRUSCA SAN MINIATO: Ermelani 2, Caglio 19, Metsla 10, Menconi 2, Scardigli 3, Godano 0, Penco 0, Re 19, Marocchi 0, Granchi 0, Ndour 8, Cravero 13.

COSTONE SIENA: Brocco 0, Massari 0, Radchenko 2, Nasello 14, F.Paoli 10, M.Paoli 6, Bianchi 7, Zeneli 4, Bruttini 14, Bastone 13, Torrigiani 4.

Arbitri: Posarelli Giacomo di Grosseto e Rossetti Samuele di Livorno

Note: Parziali 19-25, 15-20, 22-20, 20-9.

SAN MINIATO - Partita entusiasmante al Fontevivo, dove i ragazzi dell’Etrusca San Miniato hanno saputo ribaltare le sorti di un incontro tutt’altro che semplice. Sin dalle prime battute il Vismederi Costone Siena ha imposto il suo gioco fisico trascinato da Nasello, dominando il primo, il secondo e il terzo quarto, mantenendo un vantaggio costante. "L’Etrusca non ha mai mollato - ha dichiarato l’assistente, Niccolò Gori - e nonostante l’assenza di Menconi a causa di un piccolo infortunio, si sono fatti trovare pronti". Nonostante lo svantaggio iniziale, strappo dopo strappo i ragazzi sono riusciti a rimontare sorpassando gli avversari. Da quel momento hanno saputo mantenere il controllo con un gioco intenso e organizzato, meritando ogni punto e portando a casa una vittoria senza precedenti in un’ottima prestazione di squadra. "Nonostante qualche acciacco e gli infortuni di Menconi e Capozio è stata una gran bella partita del team - ha commentato il vicepresidente dell’Etrusca, Angelo Capozio - I ragazzi hanno giocato bene, in particolare Benjamin Durr, Tormi Metsla e Simone Caglio che hanno regalato grandi emozioni al pubblico, sfidando un avversario fisicamente più imponente." "Luca Penco ha avuto il suo grande esordio - ha aggiunto infine, Gori - I ragazzi hanno risposto bene facendo una bella gara".

Andrea Martina Torre