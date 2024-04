Basket. Etrusca, ultimo round. In campo per l’orgoglio

Ultima gara della stagione per l’Etrusca Basket La Patrie San Miniato che chiude con la partita casalinga contro il Basket 7 Laghi di Gazzada. Si gioca oggi alle ore 18 al Pala Credit agricole e i ragazzi di mister Martelloni cercheranno di onorare il finale con un successo davanti al loro pubblico che li ha sempre sostenuti per tutti questi mesi, sia durante la regoular season che la fase Gold in. Purtroppo è un match che non ha nessun valore per l’accesso ai play-off, obiettivo matematicamente sfumato domenica scorsa con la sconfitta a Pavia, risultato che ha sancito il passaggio della Virtus Siena come ultimo posto disponibile. Quindi domani i biancorossi giocheranno per onorare una stagione comunque eccelsa andata al di là di ogni previsione.

La rivale di domani è ultima con 4 punti, la metà dei sanminiatesi chiamati a non abbassare la guardia: all’andata vinsero di misura sul parquet lombardo (appena 2 punti di differenza) e domani gli avversari arrivano entusiasti dalla vittoria casalinga contro Cecina (già qualificato per i play-off) battuto 88-81.

S.R.