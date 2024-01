Basket, falsa partenza del CUS Pisa Cosmocare a Rosignano, in Divisione Regionale 2

Pisa, 10 gennaio 2024 – Aggancio alla quarta posizione fallito per il Cosmocare Cus Pisa, nella prima gara del 2024, sul campo del Dinamo Basket Rosignano, che rimane così in zona play-off, con quattro punti di vantaggio sugli universitari. LA CRONACA - La partenza è contratta per gli uomini di Leoncini, con i padroni di casa della Dinamo che sono subito efficaci in attacco e prendono il largo già a fine del primo quarto (26-16). Il CUS, che ha ancora le feste da smaltire e alcuni meccanismi di squadra da ritrovare, fa fatica su entrambe le metà campo e si ritrova all'intervallo lungo sotto di 13 punti (48-35). Nella seconda parte della gara la musica non cambia, con i padroni di casa che controllano agevolmente la partita e la conducono senza sbandamenti fino al termine. Dinamo Rosignano-Cosmocare Cus Pisa 85-71 Progressivo: 26-16, 48-35, 68-50 Cosmocare CUS Pisa: Fruzza 8, Mariotti, Piccoli 5, De Vincentiis 4, Piccoli 5, Timpano, Lasala 12, Cei 4, Papa 6, Jarma 14, Raimo 16, Paradisi 2, Terni. All.: Leoncini. GC