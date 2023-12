Basket femminile A2. Halley Thunder, obiettivo centrato. È nella Final Eight di Coppa Italia

"La cena natalizia, organizzata dopo la gara con Treviso, dopo l’iniziale delusione per la sconfitta si è ben presto ravvivata non appena è arrivata la certezza della matematica qualificazione per la Final eight di Coppa Italia. Matelica, infatti, terza con 18 punti, è al sicuro da qualsiasi combinazione di classifica avulsa nell’ultimo turno di andata". È quanto comunica la Halley Thunder nella pausa di fine anno, sottolineando che si tratta della "prima volta nella storia del Club" e che, anche per questo, si tratta di una "grandissima soddisfazione": "Un ulteriore passo avanti – scrive la società – nella graduale crescita portata avanti da tutto il team, al terzo anno in A2". Ma cerchiamo di capire qual è la situazione di classifica a un turno dal giro di boa, previsto per il 6 gennaio, quando le matelicesi giocheranno ad Ancona. Anche in caso di sconfitta il quarto posto è sicuro. Roseto è prima con 22 punti, Udine seconda con 20, Halley Thunder terza a 18. Se il team di coach Sorgentone dovesse vincere ad Ancona manterrebbe questa posizione, chiudendo l’andata sul terzo gradino del podio. In caso di ko, sarebbe raggiunta da Martina Treviso o Ecodem Alpo, le quali sono quarte con 16 punti e il giorno dell’Epifania si scontrano fra loro. A 18 punti potrebbe salire anche Bolzano che, impegnata a Rovigo, ha i favori del pronostico. Quindi, ipotizzando una classifica avulsa a tre con Treviso, Matelica e Bolzano, le ragazze di Sorgentone chiuderebbero sempre al quarto posto l’andata. Dunque, qualificazione già in tasca. Inoltre, se Bolzano dovesse perdere a Rovigo, e non fosse necessario ricorrere alla classifica avulsa, le matelicesi finirebbero appaiate solo con Treviso o con Alpo contro le quali hanno perso gli scontri diretti, ma poco importa ai fini della Final eight di Coppa perché arriverebbero al giro di boa al 4° posto. "Abbiamo numerosi problemi fisici (sabato era a mezzo servizio pure la Poggio; ndr) – dice il coach Sorgentone – e in questo senso la sosta natalizia può darci un po’ di ossigeno per recuperare. In ogni caso sono contento e orgoglioso di allenare la Halley Thunder. Se dopo la sconfitta con Treviso (la prima casalinga della stagione; ndr) c’è delusione è perché le ragazze sono state brave in questa prima parte di campionato ad alzare le aspettative di tutti".

m. g.