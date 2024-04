Basket femminile A2. L’Halley Matelica vince a Treviso. È la quarta forza del campionato

Treviso

63

Matelica

64

MARTINA : Zagni 2, Vespignani 8, Amabiglia, Capra, Perini 10, Lazzari, D’Angelo 18, Gini 5, Da Pozzo 7, Egwoh 13. All. Matassini.

HALLEY THUNDER MATELICA: Kraujunaite 7, Cabrini 9, Celani, Georgieva 5, Gramaccioni 12, Zamparini, Poggio 11, Montelpare, Offor 2, Sanchez 18. All. Sorgentone.

Arbitri: Occhiuzzi e Schiano di Zenise di Trieste.

Parziali: 19-17, 33-37, 45-45, 63-64.

Colpaccio della formazione matelicese in casa di Treviso. È la quarta vittoria di fila e vale tanto. Le ragazze di coach Sorgentone, infatti, sono ora quarte da sole a una giornata dal termine della regular season. La gara è rimasta in bilico fino alle battute conclusive. Lo dicono anche i parziali: 19-17 dopo i primi dieci minuti, con le locali in vantaggio solo allo scadere; 33-37 al riposo, con le ospiti avanti sul finire grazie a una "bomba" di Gramaccioni; 45-45 al termine del terzo quarto. Di conseguenza, ultima frazione di gioco decisiva. Sanchez, assieme a Gramaccioni e Georgieva, ha cercato di spingere la Halley Thunder verso il successo, ma Treviso ha replicato con Perini e D’Angelo, fino a portarsi dal 52-55 al 58-55 e, successivamente, al 60-57. A questo punto, quando mancavano 2 minuti e mezzo al suono della sirena, ecco venir fuori la migliore Halley delle ultime settimane, capace di rifilare un secco 7-0 e ribaltare le sorti dell’incontro (60-64). Merito di tutta la squadra e dei canestri di Sanchez (miglior realizzatrice del match), Poggio, Cabrini e Kraujunaite (tiro libero). A otto secondi dalla fine, però, D’Angelo ha sfoderato la tripla della speranza: 63-64. Poi il fallo su Gramaccioni per due liberi, entrambi sbagliati. Palla di nuovo a Treviso che, allo scadere, ha tentato il tiro della disperazione, ma Cabrini ha firmato la stoppata del successo.

m. g.