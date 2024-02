Basket femminile A2. L’Halley Thunder di scena a Umbertide

Oggi alle 18 la Halley Thunder Matelica giocherà a Umbertide per la 7ª giornata di ritorno dell’A2 femminile di basket. Le matelicesi, che hanno 24 punti in classifica, cercheranno di riprendere la marcia dopo la beffarda sconfitta casalinga per 69-70 ad opera della leader Udine. Oggi le ragazze dovranno vedersela con le umbre, che hanno 12 punti, reduci dal blitz sul campo di Vigarano per 62-77. Ci vorrà la miglior Halley Thunder e soprattutto saranno necessarie quell’attenzione e concentrazione che spesso hanno fatto la differenza permettendo alla squadra di coach Sorgentone di togliersi non poche soddisfazioni. Le matelicesi sono in piena corsa per il quarto posto e un successo le porterebbe a sognare in grande.