Basket femminile A2. Matelica, una festa la cena di fine anno

Soddisfazione nell’ambiente cestistico matelicese per la qualificazione alla Final eight di Coppa Italia. In casa Halley Thunder è la prima volta e ciò accade durante la terza stagione in A2, a conferma dell’ottimo campionato che le ragazze coach Domenico Sorgentone stanno finora disputando. Sono infatti terze alle spalle di Roseto e Udine. Accedono alla Final eight le prime quattro di ciascuno dei due gironi di A2. La squadra ha già il pass matematicamente in tasca, anche in caso di sconfitta nell’ultimo turno d’andata (6 gennaio) ad Ancona. Se dovesse scivolare al quarto posto affronterebbe la prima in graduatoria dell’altro raggruppamento; se invece rimanesse terza le toccherebbe la seconda in classifica.

Il fatto curioso è che al comando dell’altro girone sono appaiate due formazioni: San Giovanni Valdarno e Autosped Castelnuovo Scrivia, entrambe a quota 22 punti. Il Castelnuovo, oltre a essere il Club detentore del trofeo, è allenato dall’ex coach delle matelicesi Orazio Cutugno. E in base ai risultati di fine andata potrebbe uscir fuori la combinazione della prima sfida di Coppa proprio contro il coach che è stato artefice della promozione della Halley Thunder in A2. Staremo a vedere...

Intanto va detto che le finali si giocheranno in un week end di marzo in un campo che sarà individuato dopo il giro di boa del campionato. Lo scorso anno si disputarono al PalaZauli di Battipaglia (dal 3 al 5 marzo). Sarà la Lega, in ogni caso, a decidere la location sulla base delle candidature avanzate dalle società. Nel frattempo il sodalizio ha chiuso l’anno 2023 con la tradizionale cena assieme a giocatrici, staff e sostenitori, fra scherzi, giochi, lotteria e interventi di rito, a cominciare da quello del presidente Euro Gatti. Erano presenti anche le ragazze del settore giovanile, che pure stanno facendo un’ottima stagione.

m. g.