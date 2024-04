Basket femminile A2, quati dei playoff. Matelica in campo. All’attacco di Broni

È tempo di playoff nell’A2 femminile di basket: la Halley Thunder - che in regular season si è classificata al 4° posto nel girone B con 34 punti – affronta stasera nei quarti la Logiman Broni (quinta nel girone A con 32 punti) in una serie al meglio delle tre partite, con il vantaggio del campo. Matelica gioca in casa gara1 al PalaChemiba di Cerreto d’Esi alle 20.30. Poi gara2 si disputerà mercoledì 1° maggio al PalaVerde di Broni alle 18, mentre l’eventuale gara3 andrebbe in scena di nuoto a Cerreto sabato alle 20.30. Che avversario è la Logiman Broni? Rispetto alla Final eight di Coppa Italia, a marzo, la squadra ha apportato dei cambiamenti nell’organico: non c’è più la pivot Lorena Molnar, ma sono state inserite Marzena Marciniak e Sara Bocchetti, rispettivamente un numero "4" con buoni movimenti e un’esterna tiratrice di ottimo livello che ha vestito anche l’azzurro. In rosa ci sono pure l’ala Lucrezia Coser, che è una sorta di "orologio" del gruppo, la regista Ilaria Bonvecchio che è l’anima agonistica, Giulia Moroni, importante realizzatrice, così come Giulia Ianezic, Ada De Pasquale (pericolosa sul perimetro), Marika Labanca e Valentina Grassia nel reparto "lunghe". "Matelica e Broni – spiega il coach Domenico Sorgentone – sono due formazioni che, per essersi classificate ai playoff, vuol dire che nel campionato sono state solide e hanno mantenuto una mentalità vincente. Noi arriviamo nel miglior modo che potessimo auspicare, cioè in striscia positiva da cinque giornate e con un gioco in crescita nel corso dell’ultimo mese. Dovremo giocare la pallacanestro che abbiamo messo in campo proprio nelle ultime gare, con determinazione di voler far bene. Spero in una buona affluenza di pubblico: è l’occasione giusta per dimostrare una presenza di sostegno a una squadra di Matelica". Arbitrano Alessio Chiarurgi di Pontedera ed Edoardo Di Salvo di San Giuliano Terme. La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma Lbf Tv (Flima Tv, https://flima.tv), ma sono necessarie la registrazione e la sottoscrizione dell’abbonamento mensile.

m. g.