Basket femminile: Aluart Scandiano sfida Cesena nel 28° turno di regular-season

Si apre stasera con l’anticipo del palaRegnani alle 20.45 fra l’Aluart Scandiano (24) e Cesena (28) il 28° turno, terz’ultimo di regular-season. Le biancoblù di Cavalcabue cercheranno di riscattare gli ultimi ko per tenere aperta la lotta per il settimo posto.

Questa giornata mette di fronte anche le prime due della classe: la Chemco Puianello (44) rende visita alla capolista imbattuta Cavezzo (54) del coach scandianese Luigi Piatti, domani alle 18.30. "Partita dal coefficiente di difficoltà massimo - dice Giancarlo Giroldi - Cavezzo ha dimostrato di essere al top sia per potenziale sia per gioco espresso. Dovremo fare una partita difensiva di altissimo livello per cercare di limitare il loro talento offensivo e l’organizzazione di gioco. In attacco sarà importante mantenere lucidità e pazienza sulle varie soluzioni difensive degli avversari, cercando di fronteggiare la loro fisicità e verve difensiva. Speriamo di recuperare Dzinic e Luppi dagli ultimi acciacchi fisici".

Cesare Corbelli