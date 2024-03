Basket femminile b: domani puianello a castel san pietro. Scandiano: scontro diretto con Fidenza

Parte con l’anticipo dell’Aluart Scandiano (10) il secondo turno di ritorno della Poule Playout. Le biancoblu ospitano Fidenza (10) oggi alle 20.30 al palaRegnani, nello scontro diretto per il secondo posto.

Nella Poule Playoff, trasferta delicata per la capolista Chemco Puianello (12) che gioca domani alle 20.30 sul parquet della Magika Castel San Pietro (8); necessaria una vittoria per staccare in modo quasi definitivo le avversarie in chiave qualificazione. "Sicuramente - dice coach Giancarlo Giroldi - la squadra termale non ha espresso finora quella continuità di rendimento che ha dimostrato nella prima fase del campionato dove ha chiuso al primo posto in classifica, complice qualche problema fisico. È una formazione esperta, dal grande potenziale tecnico e fisico, completa in ogni ruolo; dovremo tenere alta la concentrazione".

c.c.