Basket femminile. Brunamonti e Lucchesi lunedì al "Palatagliate». Invitati dal Green Le Mura Spring per un "clinic»

Importante evento, lunedì prossimo, al "Palatagliate", organizzato dal Green Le Mura Spring. Saranno, infatti, presenti Giovanni Lucchesi, head coach della Nazionale Under 16 femminile e Roberto Brunamonti ex cestista e vincitore dell’argento alle olimpiadi di Mosca del 1980, dell’oro agli Europei in Francia nel 1983, del bronzo nel 1985 in Germania Ovest dell’argento nel 1991 in Italia.

La giornata prenderà il via con l’allenamento della formazione Under 15 che si svolgerà dalle 17 alle 18, poi sarà la volta dell’Under 17 dalle 18 alle 19. Chiuderà la giornata di allenamenti "speciali", la prima squadra di coach Emiliano Ferretti dalle 19 alle 20. A seguire si svolgerà una riunione tecnica che analizzerà le varie tematiche e con Brunamonti e Lucchesi che saranno a disposizione per le domande del caso.

Un’importante iniziativa che si annovera insieme alle altre, per il percorso che questa società sta facendo, non solo per la prima squadra, ma anche per tutto il settore giovanile. Portare a Lucca sia Lucchese che Brunamonti è sicuramente motivo di soddisfazione per la direttrice sportiva Imma Gentile che sta lavorando molto intensamente per far crescere un movimento sano ed in grado di poter fare bene in tutte le categorie.

Alessia Lombardi