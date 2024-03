Basket femminile. Campobasso troppo forte. Giara under 19 comunque da applausi

Non era facile battere la corazzata Magnolia Campobasso. Ci ha provato, la Giara Under 19 del coach Claudio Bagnoli, ma non è bastato, anche perché le ospiti fin dal primo possesso hanno impressionato per la propria forza. Alla fine è stato 58-97. A Campobasso ora servirà un’impresa sportiva per qualificarsi per le finali nazionali di categoria. Per approdarci, occorrerà vincere con almeno 40 punti di scarto. Impresa davvero difficile, per quanto visto ieri sera al Pala Vigarano. Il match contro la Magnolia è stato come scalare una montagna davvero impervia: -21 al 10’, -31 all’intervallo lungo. Dal 12-42 targato 13’ (canestro di Bocchetti), la Giara arriva fino al 21-44 al 16’, ma non basta, anche perché nel secondo tempo capitan Armillotta (15 punti alla fine) e Meglioli (14) ci provano, ma senza riuscire a riavvicinare le biancorosse nel punteggio. Finirà 58-97, restano gli applausi per quanto fatto durante l’intera stagione.