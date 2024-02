Basket femminile. Chemco e Aluart: vittorie di platino

Vittoria di platino per la Chemco Puianello (4) nella 2ª giornata della Poule Playoff: le gialloblù vincono 70-54 in casa contro la corazzata Magika Castel San Pietro (2), candidata al salto in A2. È stato un botta e risposta nel primo tempo (25-13 al 10’, 35-32 all’intervallo), con Manzini che ha trascinato le sue. Nella ripresa, l’equilibrio regna sovrano (50-46 al 30’) fino alle battute finali dove Raiola, con incursioni in area e precisione ai liberi, firma il break decisivo.

Puianello: Oppo 7, Valdo, Olajide 7, Manzini 29, Luppi, Corradini, Dettori 2, Dzinic 5, Raiola 20, Cherubini, Graffagnino, Castagnetti.

All. Giroldi.

Nella Poule Playout, l’Aluart Scandiano (4) continua a fare la voce grossa e coglie il secondo successo netto. Le biancoblù di Pozzi chiudono virtualmente la contesa già a metà partita (17-36 al 20’) e superano Fidenza per 46-62.

Scandiano: Fedolfi 5, Susca 3, Bini 2, Balboni 3, Marino 15, Meglioli A. 5, Teti, Pellacani 6, Brevini 13, Torelli 4, Soncini, Meglioli E. 6. All. Pozzi.

c.c.