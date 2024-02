Basket femminile. Decimo successo di fila per la Vis

Arriva la decima vittoria in campionato per la serie C femminile griffata Istituti Polesani Vis Rosa, che mantiene l’imbattibilità casalinga contro il CMP Global Basket.

Le ospiti giocano un grande primo quarto con un attacco molto efficace e una difesa solida. Le nostre ragazze faticano a trovare la marcia giusta e chiudono sotto 12-23 il primo quarto.

Nel secondo quarto si rivede una bella Istituti Polesani Vis Rosa: difesa granitica guidata da Farinelli e Colombani, bella circolazione di palla e ottime percentuali al tiro permettono un parziale di 30-8 con cui le nostre ragazze vanno al riposo lungo avanti nel punteggio (42-31).

Più equilibrati gli ultimi due quarti ma le ospiti, pur provandoci, non riescono a rientrare mai veramente in partita; al suono dell’ultima sirena sono le nostre ragazze a festeggiare (71-57 il finale).

Sabato prossimo alle 21 big match in trasferta a Ravenna con in palio il secondo posto in classifica nella sfida contro Capra Team, alle spalle della capolista Granarolo.