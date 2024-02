Basket femminile. Esordienti Vis al secondo posto a San Martino

Una domenica ricca di partite e divertimento giocando a basket e confrontandosi con realtà nuove e diverse dalle zone abituali, che hanno messo in mostra tutti i progressi che da inizio anno le ragazze cercano di assimilare. Il torneo di San Martino di Lupari si è svolto con girone all’italiana con partite da 20 minuti (due tempi da 10) e ha visto sfidarsi, assieme alle nostre portacolori della Vis Rosa, le ragazze di Spinea, S.Martino di Lupari e Reyer Venezia, con partite nella mattinata e nel pomeriggio, intervallate da un momento di pranzo e condivisione tutte insieme. La prima partita ha visto le vissine sfidare le padrone di casa in un match equilibrato per tutta la sua durata e vittorioso di 1 punto e 2 punti nei due quarti; un’iniezione di fiducia al confronto con una delle realtà regine del settore femminile italiano.

Dopo il pranzo, la seconda partita contro Spinea, poi vincitrice del torneo, in una partita che ha messo a dura prova il fisico delle atlete Vis, vista la netta differenza tra le due compagini. Il terzo e ultimo incontro ha chiuso il torneo, contro la Reyer Venezia, in una partita bellissima con continui acuti di entrambe le squadre e vedendo le ferraresi vincitrici di 4 punti, conquistando la seconda piazza.