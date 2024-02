Basket femminile. Fase a orologio, la Feba sfida Terni

Alle 18 di domani la Feba Civitanova giocherà in casa contro Terni l’ultima partita della fase ad orologio. "Ci attende – dice la guardia Alice Pelliccetti – un avversario reduce da un periodo positivo in cui ha vinto sempre". Non mancano le motivazioni in casa civitanovese. "Cercheremo – dice – di rimediare dopo l’ultima sconfitta, daremo il massimo per portare a casa i punti e concludere al meglio questo percorso". Nell’ultimo turno le ragazze civitanovesi sono incappate nel primo ko dopo una serie di 13 vittorie. "Quella sconfitta può anche starci non essendoci potute allenare a pieno organico mentre le rivali hanno preparato la partita molto bene. Però – ricorda Pelliccetti – siamo prime con due punti di vantaggio". Subito dopo la gara di domani, le civitanovesi avranno una settimana di pausa in cui potranno approntare una strategia in vista della fase interzonale. "Non sappiamo quali squadre affronteremo ma sarà complicato, giocheremo su campi che non conosciamo ma dovremo continuare il percorso intrapreso".