Basket femminile. Feba a caccia del pass per le finali. Ma c’è da battere Cagliari

Una partita da non sbagliare perché le ragazze della Feba devono battere la Virtus Cagliari per cercare il pass per le finali nazionali di pallacanestro femminili. Non solo, alle 19 di oggi al palas di Civitanova Alta la formazione locale dovrà superarsi dovendo rimontare il -19 accusato nel match dell’andata disputato in Sardegna. "Mi aspetto – dice la giocatrice Francesca Severini – una partita fisica e tirata. In queste occasioni sarà di fondamentale importanza mantenere la concentrazione e lottare su ogni pallone per recuperare i punti di scarto". Ecco che il match giocato in Sardegna dovrà essere una lezione per la Feba e per le giocatrici che non dovranno commettere gli stessi errori. "A casa loro – ricorda Severini – non abbiamo interpretato la partita al meglio. In quella occasione siamo partite bene ma poi siamo andate in difficoltà accusando la loro fisicità e aggressività". Poi qualcosa è cambiato con la Feba che ha cercato di recuperare lo svantaggio. "Nell’ultimo tempo abbiamo messo sul piatto della bilancia una maggiore aggressività in difesa, ma non è stato sufficiente". La difficoltà a fare canestro è stato il problema accusato nel secondo e terzo parziale in Sardegna quando le civitanovesi hanno realizzato solo 15 punti. Ma adesso c’è da pensare alla partita di oggi cercando di fare l’impresa. "Abbiamo lavorato sulla parte difensiva ma anche dal punto di vista offensivo abbiamo rivisto qualcosa. Di certo dovremo lottare su ogni pallone e rimanere concentrate".