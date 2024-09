Basket femminile. Il Poggibonsi ai nastri di partenza della Promozione

Il Poggibonsi Basket avrà anche una prima squadra femminile che nella stagione 2024/2025 disputerà il campionato di Promozione. La squadra sarà composta per la grande maggioranza da ragazze delle annate 2006/2007 con l’eccezione di quattro senior che comunque avranno età compresa tra i 22 e i 23 anni. L’allenatore della squadra sarà coach Giacomo Gandolfi (nella foto) con assistente coach Clodio Caselli. "Con questa squadra inizia per me – ha detto il tecnico - per la nostra società e per tutte le ragazze un’avventura stimolante ed emozionante. Ho sempre creduto in questo progetto fin dal primo giorno che sono arrivato a Poggibonsi. Qui ho trovato una società con la voglia ed il desiderio di crescere e questo per noi oggi è un momento molto importante. Iniziamo questa nuova avventura con tanta voglia di far bene. Ringrazio il presidente Pucci e tutta la dirigenza che ha creduto fin da subito alla possibilità di questo nuovo progetto".