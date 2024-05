Basket femminile: in bacheca due titoli provinciali Csi. Crescono bene le baby dell’Arbor: "Da 50 bimbe siamo saliti a 100»

Basi solide e progetto in crescita.

Sta lavorando davvero bene il settore giovanile femminile dell’Arbor che ha terminato un’annata soddisfacente con una chiusura da protagonista nelle finali Csi giovanili. La dirigenza nero-arancio ha riportato, un paio di stagioni orsono, una squadra senior a calcare i parquet dopo venticinque anni di assenza con il chiaro obiettivo di allargare la base giovanile e portare, anno dopo anno, i talenti della cantera in prima squadra. I primi frutti di questo lavoro sono stati colti al PalaBigi dove l’Under 11 si è laureata campione provinciale superando Montecchio per 65-29, mentre l’Under 13 si è cucita lo scudetto provinciale sul petto vincendo contro la Go Basket per 33-30. Le Under 15 invece hanno concluso al secondo posto dietro Puianello che ha trionfato 23-53. Infine, nella categoria Juniores, Casagrande ha avuto la meglio di Modena per 52-37.

"Siamo molto contenti - chiosa Gianmaria Tagliavini, responsabile del settore giovanile femminile arborino - di come è andata la stagione, siamo partiti da un nucleo di cinquanta bimbe e durante l’anno siamo arrivati a tesserare circa cento ragazze al solo terzo anno di attività giovanile. Con il gruppo Under 11 siamo rimasti imbattuti mentre con l’Under 13 abbiamo perso una sola partita in tutto l’anno. Anche per l’iniziativa "Tot al mer", l’Arbor era quella con più iscritte".

La kermesse citata da coach Tagliavini è stato un evento organizzato due settimane fa dal Csi, per il secondo anno consecutivo, che ha coinvolto 350 ragazze provenienti dalle diciotto squadre della provincia che partecipano ai vari campionati e si sono sfidate in una serie di amichevoli, dando vita ad un weekend di basket e mare con l’intento di unire sempre di più tutte le atlete della palla a spicchi di casa nostra.