Basket femminile, la Feba a caccia di riscatto. Le civitanovesi vanno all’assalto dell’Aprilia

La Feba Civitanova, serie B, a caccia di riscatto, oggi, tra le mura di casa. Alle 18 le ragazze di coach Donatella Melappioni affronteranno al palas di Civitanova Alta la Virtus Aprilia, compagine allenata da coach Pierpaolo D’Alessio. Reduce dal successo contro la Pink Basket Terni, la Virtus Aprilia è sicuramente un avversario da tenere d’occhio, si tratta di una squadra giovane che può contare su Giulia Prosperi, con 26 punti di media a partita, ma anche su Daniela Georgieva e sulla promettente Beatrice Belli. Dopo la sconfitta in trasferta nella prima uscita della seconda fase contro il San Raffaele basket, le ragazze della Feba Civitanova hanno voglia di rifarsi immediatamente, nella consapevolezza che in questa fase non sono ammessi errori, vista la formula della competizione. Dirigono l’incontro

Fiocco di Ancona e Francesco Boldrini di Fabriano.