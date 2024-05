Basket femminile. La Feba resta a mani vuote a Cagliari

La Feba è stata sconfitta in Sardegna dove in gara 1 ha prevalso Cagliari nello spareggio per le fasi nazionali di basket femminili. La squadra di casa ha vinto 74-55 e tra una settimana ci sarà gara 2 dove sarà indispensabile una prova di valore per rimontare lo svantaggio. "Abbiamo tenuto un tempo – è l’analisi di coach Melappioni – poi Cagliari ha aumentato l’intensità difensiva e non siamo riuscite a metterle in difficoltà. A dimostrazione di ciò nel secondo quarto abbiamo segnato poco e siamo andate sotto di 10 punti, nel terzo quarto abbiamo fatto solo 4 punti. Abbiamo provato a bloccarle con la zona, a farle segnare meno ma è stato inutile, considerando anche le loro percentuali da tre altissime. Alla fine nell’ultimo quarto abbiamo cercato di recuperare vincendo la frazione avendo pressato di più, recuperato qualche pallone, il gioco in velocità ci ha portato ad andare a canestro, soluzioni che prima non siamo riuscite a fare".