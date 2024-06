Basket femminile. La guardia ala Cabrini confermata dal club matelicese

Anche Alessia Cabrini resta alla Halley Thunder. Dopo coach Sorgentone e la play Gramaccioni, ecco il terzo tassello della futura squadra impegnata nella A2 femminile. Guardia-ala di Bordighera, classe 1996, alta 178 centimetri, nelle precedenti due stagioni a Matelica ha fatto registrare 9,6 punti e 4,2 rimbalzi (l’anno scorso), 4,8 punti e 5,7 rimbalzi (due anni fa). "Sono orgogliosa – dice Cabrini – di rimanere alla Thunder per il terzo campionato di fila, ogni anno abbiamo dimostrato di saper fare un passo in più e sarà l’obiettivo anche per la prossima stagione. Ci aspettiamo fin da subito un pubblico numeroso come nelle ultime partite del torneo". il tecnico Domenico Sorgentone aggiunge: "Crediamo molto in Alessia e abbiamo lavorato con convinzione alla conferma. È un’attaccante di razza e si fa trovare sempre pronta per le ‘missioni speciali’ difensive. Lo scorso anno era reduce da un intervento al ginocchio e siamo convinti di un suo ulteriore innalzamento del rendimento".

m. g.