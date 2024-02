Basket femminile. La Vis Rosa piega San Giovanni in Persiceto. Match avvincente, deciso al supplementare

Ancora una partita che si risolve solo negli ultimi secondi per le ragazze universitarie della Vis Rosa Ferrara nel campionato Csi. Dopo la sconfitta in trasferta di un punto della settimana scorsa, ci sono voluti 45 minuti per avere la meglio sulla formazione di San Giovanni in Persiceto. Anche stavolta la partenza non è delle migliori, poca concretezza in attacco e qualche problema nel difendere la circolazione continua di palla delle avversarie, che bucano le retina due volte da dietro l’arco pitturato. La Vis Rosa è ad un passo dal vincere la partita nei minuti regolamentari, quando viene riacciuffata a tre secondi dalla fine con due tiri liberi di Campanini. Il supplementare è abbastanza a senso unico, le ospiti sembrano accusare la stanchezza e una palla rubata da Mantovan chiude i giochi per il 61-58.