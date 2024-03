Basket femminile. La Vis Rosa sbanca il campo di Finale Emilia. Cade la formazione under 15 contro Puianello Le ragazze Vis Rosa CSI ottengono una vittoria in trasferta contro il Royal Basket Finale Emilia, dopo aver dominato la partita ma subito un ritorno degli avversari. Con determinazione difensiva e precisione in attacco, chiudono con un altro successo.