Rinascita, insidia Torino. Taylor osservato speciale

Sarà la Reale Mutua Torino a ospitare RivieraBanca per l’ottava giornata di campionato. Il match, che si giocherà in anticipo domani sera per esigenze televisive (dalle 21 su RaiSport), vale come spartiacque piuttosto importante per la stagione biancorossa. Dopo aver affrontato tante big, infatti, Rbr avrà a che fare in sequenza con Torino e Cento (mercoledì prossimo), due squadre che sommano 4 vittorie totali nei primi sette turni. Occasione d’oro per continuare a correre, pur se i punti di forza della Reale Mutua sono chiari e definiti. Torino è a 6 punti, con una vittoria in casa (+21 su Brindisi) e due fuori (a Livorno e Cento). Quattro le sconfitte, due tra le mura amiche (Verona e Udine) e due in viaggio (Cantù e Orzinuovi). È un bilancio con poche sorprese, con ko di fronte a top team e successi su squadre di bassa classifica, compresa l’attuale Brindisi. Sulla panchina della Reale Mutua c’è uno degli allenatori più celebri della categoria, Matteo Boniciolli. I rumors, peraltro smentiti con forza, lo avevano dato tra i papabili per la successione a Ferrari a inizi novembre 2023. Poi è arrivato Dell’Agnello ed è andata molto bene. Boniciolli, 62enne triestino, ha allenato Fortitudo, Virtus, Pesaro e tante altre squadre in giro per l’Italia. Per non parlare di alcuni spezzoni di carriera all’estero, in Belgio o addirittura in Kazakistan. L’ultimo suo incrocio con Rimini è datato 23 settembre 2017. Al Flaminio, in precampionato, interruppe sul -6 all’inizio dell’ultimo quarto l’amichevole tra la sua Fortitudo e la Npc Rieti.

Ora è alla guida di una squadra che è 15ª per punti segnati (74.1) ed è 6ª tra quelle che subiscono meno (74). Tanto dei destini in attacco della Reale Mutua passa per le mani dei due stranieri, Kevion Taylor e Ife Ajayi. Il primo è una guardia-ala di 25 anni che l’anno scorso è stato capocannoniere in Slovacchia e che in queste prime sette partite produce 19.2 punti (5° in A2) con ottime percentuali (60% da due e 41% da tre). Ifeoluwa Joshua Ajayi è invece un 4-5 di origini nigeriane e passaporto statunitense che regala alla squadra 14.1 punti con 8.4 rimbalzi. In ala piccola Torino propone Giovanni Severini, arrivato in estate da Milano e autore di 7.4 punti con un eccellente 48% da tre. Il play è Matteo Schina (6.7 punti e 5.9 assist), mentre nello spot di centro titolare ecco Fadilou Seck (3.3 + 3.8). Dalla panca si fanno spazio un recente ex come Aristide Landi (6.6), il lungo Ladurner (4.4), il play-guardia Montano (6.6) e l’altro play Gallo (4.6).

Loriano Zannoni