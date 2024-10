Basket serie C femminile. Hakuna Matata, dall’amicizia al parquet del campionato

Una squadra di amiche che debutterà in serie C femminile dopo anni di tornei amatoriali. È la storia della Hakuna Matata di San Pietro in Vincoli che giocherà la sua prima partita in un campionato federale mercoledì 5 novembre a Granarolo dell’Emilia, scendendo in campo ‘Senza pensieri’, parafrasando la frase del cartone animato ‘Il Re Leone’ da cui prende il nome, ma solo con la voglia di divertirsi. "Nel 2021 abbiamo fondato la Sport&Fun per giocare nel CSI – spiega l’allenatrice Veronica Cedrini – e dopo tre anni abbiamo deciso di provare con la C. Ringraziamo la Nuova Virtus Cesena con cui abbiamo instaurato una collaborazione per far giocare alcune delle sue giovani (società di serie B in cui Cedrini gioca, ndr) che ci ha permesso di affiliarci ad una campionato federale". Il team giocherà le gare interne il mercoledì alle 21.15 al PalaCruseri.

Il roster. Playmaker: Elena Bandini, Federica Migani, Francesca Porzio, Giulia Severi, Annamaria Scapicchio, Laura Spinelli Guardie: Angela Carluccio, Elisa Chiabotto, Francesca Donnici, Barbara Ghinassi, Camilla Moretti, Laura Vasini Ali: Carlotta Balducci, Mara Bussi, Chiara Camporesi, Shanti Dolimano, Giulia Quercioli, Giulia Severi Centri: Letizia Giunchi, Daniela Morsiani

l.d.f.