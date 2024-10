Basket femminile serie A1. Con una Fondren così l’E-Work può sognare altre imprese

Come si fa a vincere una partita restando in svantaggio per 39’55’’ e rimontando 19 punti in meno di dieci minuti? Lo può spiegare l’E-Work che contro Alpo Villafranca ha compiuto una vera e propria impresa. Quando tutto sembrava finito, è arrivata la grande reazione, finalizzata dal canestro di Franceschelli a 5’’ dalla fine per l’81-79 poi è stata la difesa di Parzenska allo scadere ad evitare il canestro del supplementare. Tutto il gruppo si merita applausi, ma la trascinatrice è stata Fondren che ha chiuso la partita con 31 punti, 8 rimbalzi, 8 assist e 10 falli subiti con 48 di valutazione.

"La mia mentalità è di lottare sempre anche quando si è in svantaggio di molti punti – spiega la playmaker statunitense – e in quel momento difficile della gara, l’unica cosa che contava era reagire. Tutte insieme siamo riuscite a farlo ma abbiamo rispettato il piano partita troppo tardi e l’energia che abbiamo messo avremmo dovuto averla nel primo tempo. Si è visto che se facciamo in campo le cose che prepariamo in allenamento possiamo vincere, ma la prima cosa è eguagliare l’energia delle nostre avversarie come è accaduto a Schio: dobbiamo ricordarcelo per le prossime partite". Una carica che ha permesso di segnare ben 33 punti nell’ultimo quarto, dove ogni giocatrice è stata protagonista. "Il nostro segreto è l’incredibile forza morale di un gruppo che non molla mai – spiega coach Paolo Seletti - una qualità chiara sin dal primo allenamento. Le energie le troviamo proprio dalla forza mentale che abbiamo e siamo bravi a pescare dei protagonisti sempre diversi. C’è chi ha tenuto in piedi la squadra per quaranta minuti e chi ha fatto la cosa giusta al momento giusto. Ovviamente bisogna prendere la parte emotiva di questa gara, mentre su quella tecnica c’è molto da lavorare soprattutto difensivamente". A conferma dell’ottimo avvio di stagione delle faentine, Roumy è stata eletta miglior giocatrice del mese di ottobre dalla Lega Basket Femminile. L’E-Work giocherà sabato alle 20.30 al PalaBubani contro Sesto San Giovanni, poi tra il turno di riposo e la pausa per le nazionali, ritornerà in campo domenica 24 novembre, ancora in casa, contro Venezia.

Luca Del Favero