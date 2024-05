Basket femminile - L’evento. Bieffe, "60" e non sentirli

Un bel compleanno. Sessant’anni di canestri, sport e solidarietà. E’ la storia del Basket Femminile Porcari che si appresta a festeggiare questa ricorrenza che segna in maniera indelebile la vita della società creata dalle suore Cavanis. Bambine, ragazze, donne cresciute nel complesso di via Carrara che hanno cominciato a palleggiare sul fondo in terra battuta e, poi, sul cemento, prima che si arrivasse alla costruzione dell’attuale palestra, completata nel 1975.

Una grande comunità che, domenica 9 giugno, si ritroverà per festeggiare un club che continua a essere un sicuro punto di riferimento per il territorio della Piana. L’appuntamento è nella struttura delle suore, a invito personalizzato per motivi di spazio: ci saranno non soltanto i bambini e le bambine del minibasket di oggi, le ragazze del settore giovanile e tutte le loro famiglie, ma anche le atlete dei decenni passati: da quelle che hanno realizzato i primi canestri a quelle che hanno vinto il titolo italiano ai Giochi della gioventù nel 1969. E quelle che hanno giocato il campionato di "A2", il livello massimo raggiunto dalla società. Un traguardo conquistato nel 1996.

Suor Giuseppina Nicolussi, memoria storica del sodalizio, ha più volte avuto modo di raccontare come nacque il Bf Porcari. "Era il 1964, quando – è il racconto della religiosa – la madre generale, suor Livia Janeselli, mi appoggiò per dar vita a questo progetto che abbinava lo sport con l’educazione cristiana, declinato al femminile. Luigi Della Nina e Giorgio Chimenti i due pilastri".

Educare anche attraverso il basket è la missione che a Porcari viene portata avanti anche oggi. La festa di domenica 9 giugno, che inizierà intorno alle 18, sarà preceduta, nel corso della settimana, da una serie di eventi. Lunedì 3 giugno, dalle 19.30, sarà presente Salvatore Cesaro, allenatore nazionale e preparatore atletico, che terrà uno stage alle giocatrici della prima squadra. Mercoledi 5 ci sarà il coach della Nazionale femminile Under 20, il lucchese Giuseppe Piazza. Venerdi 7 giugno Mirco Diamanti, coach del Basket Le Mura Lucca che ha preso in serie "B" e ha, poi, guidato per 11 stagioni, portandolo, nel 2017, alla conquista dello storico scudetto, con assistente proprio Piazza.

Massimo Stefanini