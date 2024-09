Basket femminile. L’Halley Thunder batte Roseto e vince a San Severino il Memorial Greta Ortenzi

La Halley Thunder Matelica si è aggiudicata a San Severino la 10ª edizione del "Memorial Greta Ortenzi" superando la Aran Cucine Roseto 56-45. L’incontro, organizzato per ricordare la giovane settempedana, giocatrice della Thunder prematuramente scomparsa, ha segnato il debutto stagionale della squadra di coach Domenico Sorgentone che si sta preparando per il campionato di A2 femminile. Il team del Roseto, militante nello stesso girone della Thunder, ha contribuito a dar vita a un test appassionante e competitivo. Alla premiazione sono intervenuti il sindaco Rosa Piermattei e l’assessore allo Sport, Paolo Paoloni, oltre alla famiglia Ortenzi. Domani alle 18.30, al PalaChemiba di Cerreto ci sarà la seconda amichevole contro la Polisportiva "Galli" di San Giovanni Valdarno (ingresso gratuito). Domenica alle 17.30 in piazza Mattei, a Matelica, ci sarà la presentazione della squadra ai tifosi assieme a quella maschile che, sempre targata Halley, milita in serie B interregionale.

m. g.