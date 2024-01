Basket femminile. L’Happy la spunta nel derby con Faenza

Bella vittoria per la Ren-Auto Happy Basket Rimini nel penultimo turno di regular season. La squadra di coach Maghelli ha espugnato il campo del Faenza Basket Project (55-57) riuscendo a tener duro nel finale alla rimonta delle padrone di casa. Dal 51-56, centrato dal canestro di Pignieri a 3 minuti dalla fine, ecco la riscossa delle faentine fino al 55-56. Possessi finali al cardiopalma, con Fera a segnare un libero e le padrone di casa a sbagliare l’ultimo possesso (fallo in attacco su Capucci) per l’esultanza riminese. Il tabellino dell’Happy: Novelli 4, Pratelli, E. Duca, Pignieri 13, N. Duca 7, Fera 12, Borsetti 2, Capucci 4, Monaldini 3, Benicchi 2, Tiraferri, Mongiusti 10. All.: Maghelli. Nel prossimo turno, l’ultimo della regular season, la Ren-Auto ospiterà Castel San Pietro.