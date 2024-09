Basket femminile. Lussignoli in formato Nazionale. Pronta alla consacrazione in A2

C’era Sophia Lussignoli a rappresentare il Giussano nella Nazionale italiana under 20 che ha conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Europei di Vilnius, in Lituania. "È stata un’esperienza bellissima quella di quest’estate con la Nazionale, spero che ce ne saranno altre – dice la playmaker delle foxes –. Sul campo si vedeva che avevamo tutte fame di vittoria, con tanti talenti come Matilde Villa, che ho avuto la fortuna di avere come compagna di camera. Sentire da lei il suo vissuto cestistico mi ha aiutato tanto. Trovarsi alla fine della manifestazione con la medaglia in mano, realizzare che era successo davvero, è stata una grande emozione". Lussignoli si è messa in luce nella passata stagione con la maglia del Giussano agli ordini di Aldo Corno. Quest’anno seguirà le direttive di coach Moky Stazzonelli, che conosce molto bene essendo stata una sua giocatrice nelle giovanili della bergamasca Ororosa. "Sono nata a Milano ma ho sempre vissuto a Bergamo, dove ho fatto la trafila delle categorie giovanili – racconta Sophia –. La mia prima stagione in A2 a Giussano è stata molto tosta. Le senior mi hanno spronata a non essere timida, a prendermi le mie responsabilità. Quest’anno ne avrò ancora di più con Stazzonelli. La conosco molto bene perché mi ha allenata da quando avevo 14 anni fino all’anno scorso. Mi comprende e sa come farmi rendere al meglio, abbiamo un rapporto bellissimo. Nei momenti di difficoltà sa come spronarmi, perché capisce le giocatrici sia in campo che fuori. È davvero brava a influenzare le prestazioni della squadra".

Dopo i successi in maglia azzurra, la nuova stagione in A2 col Giussano sarà la consacrazione di Lussignoli. "Mi aspetto una crescita dal punto di vista dell’esperienza – spiega –. L’anno scorso non disdegnavo di prendere iniziative in attacco, penso che Moky mi inciterà a prenderne ancora di più. È l’aspetto su cui mi voglio concentrare. Gli interessi extra basket? Pochi, perché tempo libero ne ho poco. Mi piace continuare a studiare. Ho finito il liceo scientifico sportivo e ho intenzione di fare scienze motorie all’università".

Antonella Galimberti